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Spor

Akhisarspor, Balıkesir'de serisini sürdürmek istiyor

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya Tuzlaspor ve Bandırmaspor'u yenerek başlayan Akhisarspor, Balıkesirspor deplasmanından da galibiyetle dönmek istiyor.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 13:41 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:41
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TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk iki maçında Tuzlaspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u yenerek seri yakalayan Akhisarspor, yarın alt sıralardaki önemli rakiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'a konuk olacak.

Balıkesir Atatürk Stadı'nda Kutluhan Bilgiç'in yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Teknik direktör Mesut Dilsöz, zorlu deplasmanda galip döneceklerine inandığını söyledi. Üst üste alınan galibiyetlerin kendilerine büyük moral verdiğini ifade eden Dilsöz, "Amacımız kazanıp alt sıralarla bağımızı iyice koparabilmek. Balıkesirspor da aynı amaç için sahada olacak. Zorlu bir müsabaka bizleri bekliyor" diye konuştu.

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