Akhisarspor cephesinden Fatih Öztürk için flaş açıklama
Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk için teknik direktör Cem Kavçak açıklamalarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren ekiplerden Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk krizi devam ediyor.
Galatasaray ile adı transfer dedikodularına karışan Fatih Öztük, Galatasaray maçında forma giymemiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Konya ilişikin Akhisarspor'un teknik patronu Cem Kavçak açıklamalarda bulundu.
Cem Kavçak, adı Galatasaray'la anılan kaleci Fatih'in yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldığını da hatırlatıp, "Fatih, Galatasaray maçı öncesi 2 idmana çıkmadı, maça da gelmedi. Sezon sonuna kadar bizden ayrı çalışacak. Sonra kendisi yolunu çizer" diye konuştu.
Fatih Öztürk, bu sezon Akhisarspor'da 28 maçta forma giyip kalesinde 43 gol görmüştü.
(DHA)
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