Akhisarspor deplasmanda Sevilla'ya direnemedi: 6-0
Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'da konuk olduğu Sevilla'ya 6-0 mağlup oldu ve 3. maçından da yenik ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Akhisarspor ile Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan'da karşı karşıya geldi. Akhisarspor, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremezken sahadan 6-0 mağlup ayrıldı.
Sevilla'ya farklı galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Roque Mesa, 9. dakikada Sarabia, 46'te kendi kalesine Lukac, 50'de Muriel, 60. dakikada Promes ve 67. dakikada Mercado kaydetti.
İspanyol ekibi, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya çıkartırken 2. sırada kaldı. Akhisarspor ise oynadığı 3. maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı.
8 Kasım tarihinde Akhisarspor, Türkiye'de Sevilla'yı konuk edecek.
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