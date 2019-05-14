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Akhisarspor hakem Suat Arslanboğa'dan korkuyor

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Galatasaray maçı öncesi konuştu.

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Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde basının karşısına geçti.

Maçın hakemi Suat Arslanboğa ile maç kazanamadıklarını vurgulayan Kavçak, "Akhisarspor olarak yıllarca sempati gördük. Geçen sene bu gururu yaşadık, bu sene yeniden yaşamak istiyoruz. Artık kaybedecek bir şeyimiz yok, en azından ligi kupa ile bitirmek istiyoruz. Galatasaray lig lideri ve bu kupayı en çok kazanan takım. Kupayı kazanmak bu açıdan bize daha gurur verecek. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, bizim 8 maçımızı yönetti bu sene, hiçbirini kazanamadık. İnşallah bu şanssızlığı yeneriz" diye konuştu.

Galatasaray ile Akhisarspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 15 Mayıs Çarşamba günü 20:45'te başlayacak.

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