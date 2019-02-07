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Akhisarspor, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve yarı final için büyük avantaj sağladı.

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Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, kupada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve tur için avantajı yakaladı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 51. dakikalarda Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ise penaltıdan Josue attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını 90+3. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Akhisarspor, 4 hafta sonra galibiyetle tanışırken ligin ilk yarısının flaş takımlarından Kasımpaşa, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26-27-28 Şubat tarihinde iki takım, kozlarını bu kez İstanbul'da paylaşacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.

(sporx)

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