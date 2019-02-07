Akhisarspor, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve yarı final için büyük avantaj sağladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, kupada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve tur için avantajı yakaladı.
Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 51. dakikalarda Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ise penaltıdan Josue attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını 90+3. dakikada Hajradinovic kaydetti.
Akhisarspor, 4 hafta sonra galibiyetle tanışırken ligin ilk yarısının flaş takımlarından Kasımpaşa, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26-27-28 Şubat tarihinde iki takım, kozlarını bu kez İstanbul'da paylaşacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.
(sporx)
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