Akhisarspor, Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Akhisarspor, çeyrek final ilk maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Akhisarspor, kupada Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve tur için avantajı yakaladı.

Akhisarspor'a galibiyeti getiren golleri 41 ve 51. dakikalarda Sokol Cikalleshi, 73. dakikada ise penaltıdan Josue attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını 90+3. dakikada Hajradinovic kaydetti.

Akhisarspor, 4 hafta sonra galibiyetle tanışırken ligin ilk yarısının flaş takımlarından Kasımpaşa, üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 26-27-28 Şubat tarihinde iki takım, kozlarını bu kez İstanbul'da paylaşacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.

(sporx)