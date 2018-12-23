Akhisarspor, Konyaspor maçıyla ilk yarıyı tamamlayacak
Ligde son 3 iç saha maçınından sadece birini kazanan kazanan Akhisarspor, ilk yarının son haftasında 24 Aralık Pazartesi akşamı Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada yer alan Akhisarspor, ilk yarının son haftasında 24 Aralık Pazartesi Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Atiker Konyaspor maçı öncesi 16 puanla 15. sırada bulunan Akhisarspor, yarınki müsabakayı kazanıp, ilk devreyi düşme hattının üzerinde bitirmeyi planlıyor.
Yeşil-siyahlı ekip, ligde iç sahada çıktığı son 3 maçı kayıpsız geçti. Atiker Konyaspor ise galip gelemediği son 5 deplasman müsabakasında sahadan 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı.
Atiker Konyaspor ile 11. randevu
Süper Lig'de rakibiyle 11. kez karşılaşacak Akhisarspor, daha önceki 10 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Bu maçlarda 11 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü. Ligde geçen sezon Konya'daki müsabakayı Atiker Konyaspor 2-0, Manisa'daki karşılaşmayı ise Akhisarspor 3-0 kazandı.
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