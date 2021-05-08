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Spor

Akhisarspor küme düşmenin kaldırılmasını bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, bu sezon TFF 1. Lig'den 3 yerine 2 takım düşürebileceği iddiası 16. sıradaki Akhisarspor'u umutlandırdı.

DHA08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:10 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:10
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TFF 1'inci Lig'den 11 yıl sonra 2'nci Lig'e düşmesi geçen hafta kesinleşen Akhisarspor, sezonun son maçında evinde Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalıp lige puanla veda ederken gözünü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) dikti. Süper Lig'i geçen sezon küme düşme koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle sezonluğuna kaldırıldığı için 21 takımla oynatan Futbol Federasyonu'nun, bu sezon TFF 1'inci Lig'den 3 yerine 2 takım düşürebileceği iddia ediliyor.

Sezon başında yayınlanan statüde Süper Lig'den 4, 1'inci Lig'den 3 takımın düşeceği açıkça vurgulanırken, ligi 16'ncı sırada tamamlayan Akhisarspor cephesi umutla yeni bir karar bekliyor. Akhisarspor'da Ümraniyespor maçının ardından basın toplantısını katılan Teknik Sorumlu Mustafa Ati Göksu, konuyla ilgili, "Maçtan önce de böyle bir konuşma vardı. Artık nasıl olur bilmiyorum. Federasyon karar verir. Biz TFF'nin vereceği karara saygılıyız. İnşallah iyi haberler gelirse mutlu oluruz" açıklamasını yaptı.

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