Akhisarspor, stoper Edin Cocalic'i kadrosuna kattı
Yeşil-siyahlı ekip, Edin Cocalic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Akhisarspor'umuz, Belçika 2. Lig (Proximus League) ekiplerinden Mechelen forması giyen Edin Cocalic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. (AA)
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