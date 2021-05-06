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Spor

Akhisarspor veda maçını Ümraniyespor'la yapacak

Küme düşmesi kesinleşen Akhisarspor, TFF 1. Lig'e veda maçında yarın Ümraniyespor'u konuk edecek.

AA06 Mayıs 2021 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 10:40
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İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor, sezonu yarınki Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla tamamlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen hafta Giresunspor karşısında yaşadığı 3-0'lık mağlubiyetle lige veda eden yeşil-siyahlı ekip, son hafta öncesinde 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

Ege temsilcisi, gelecek yıldan itibaren en son 2009-2010'da yer aldığı Misli.com 2. Lig'de mücadelesini sürdürecek.

Ligde son 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Bereket Sigorta Ümraniyespor ise son haftaya 50 puanla 8. sırada girdi.

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