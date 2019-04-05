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Kritik maç öncesi Akhisarspor'da sakatlık şoku

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 1-0 yenerek final biletini cebine koyan Akhisarspor'da Elvis Manu şoku yaşandı.

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Maçın son dakikalarında dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hollandalı forvette ödem tespit edildi.

Kulüpten alınan bilgiye gören Manu'nun pazar günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadeleye yetişmesinin zor olduğu ifade edildi.

Manu'dan gelen haberle sarsılan teknik ekibin Göztepe'ye karşı Bokila'yı on birde sahaya süreceği vurgulandı.

(DHA)

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