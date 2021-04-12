İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2021 Pazartesi / 1 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1678
  • EURO
    9,7296
  • ALTIN
    457.049
  • BIST100
    1386.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Akhisarspor'dan hakem isyanı: ''Nizami golümüz verilmedi''
Spor

Akhisarspor'dan hakem isyanı: ''Nizami golümüz verilmedi''

Akhisarspor Yönetimi, Adana Demirspor ile oynadıkları ve 3-2 yenildikleri maçtaki hakem yönetimine tepki gösterdi.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 12:49 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:49
ABONE OL

Akhisarspor Kulübü Yönetim Kurulu, TFF 1. Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile yaptıkları ve 3-2 kaybettikleri maçta nizami gollerinin verilmediğini savunarak, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Adana Demirspor'la oynanan müsabakanın 57. dakikasında topun çizgiyi geçmesine rağmen gol kararının çıkmadığı belirtildi.

Açıklamada, Akhisarspor'un bu sezon sayısız hakem hatasıyla karşı karşıya kaldığı savunularak, şunlar kaydedildi:

"Yine bir hakem hatırası ile karşılaştık. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil etmiş, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanmış Akhisarspor'umuz kalan maçlarında ligde kalma mücadelesi yapıyor. Hakemlerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Kalan 5 maçta tüm gücümüzle savaşmaya devam ederken, hakkımızın daha fazla yenmesine sessiz kalmayacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.