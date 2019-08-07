Akhisarspor-Galatasaray | İLK 11'LER
Galatasaray ile Akhisarspor, yeni sezon öncesi TFF Süper Kupa maçında Ankara'da karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'ler...
İLK 11'LER:
AKHİSARSPOR: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Selçuk, Belhanda, Jimmy, Babel, Adem
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