24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9982
  • 6,7152
  • 247.198
  • 92.153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Akhisarspor bu hafta küme düşebilir

Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya son sırada giren Akhisarspor'un gelecek hafta alınacak sonuçlara göre lige veda etme ihtimali bulunuyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftayı 25 puanla son sırada geçen Akhisarspor, gelecek hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir.
 
Ligde dün konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Akhisarspor, son 3 haftaya, düşme hattının üzerindeki Göztepe'nin 8 puan gerisinde 25 puanla son sırada girdi.
 
Gelecek hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaştıktan sonra İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edecek Akhisarspor, ligi dış sahadaki Atiker Konyaspor maçıyla tamamlayacak.
 
Yeşil-siyahlı ekip, gelecek hafta Fenerbahçe karşısında mağlup olması halinde bitime 2 hafta kala lige veda edecek. Akhisarspor'un müsabakayı kazansa bile sıralamada üzerinde yer alan rakiplerinin alacağı sonuçlara göre lige yine de veda etme ihtimali bulunuyor.
 
Akhisarspor, 2012-2013'ten bu yana kesintisiz olarak Süper Lig'de yer alıyordu.
 
 
 
 

Trenin önüne atlayıp intihara kalkışan kadını kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Gazze'yi işgal etmeliyiz"

'Gazze'yi işgal etmeliyiz'

Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

Azez'de ÖSO, teröristlerin taciz ateşine karşılık verdi

Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polisimiz şehit

Polis uygulama noktasına araç daldı: 1 polisimiz şehit

PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

PKK'nın mühimmat deposu imha edildi

Bankada işlem yapanlar dikkat! Binlerce kişiyi ilgilendiren karar

Bankada işlem yapanlar dikkat! Binlerce kişiyi ilgilendiren karar

Füze vuran lazer sistemi test edildi

Füze vuran lazer sistemi test edildi

Karadeniz’de kafeslerde üretiliyor! Birçok ülkeye ihraç ediliyor

Karadeniz’de kafeslerde üretiliyor! Birçok ülkeye ihraç ediliyor

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı

TSK harekete geçti, son hazırlıklar yapıldı
 

POPÜLER HABERLER

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

Dünyanın cazibe merkezi olacak! Ve başlıyor

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

İşte Türkiye'nin F-16'dan 3 kat hızla mermi gönderen silahı

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA