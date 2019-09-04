Akhisarspor'un yabancıları Türkiye'de kaldı
Süper Lig'deki 7 yıllık macerasının ardından TFF 1. Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Akhisarspor'un geçen sezon kadrosunda yer alan yabancılar, transferde yine Türk kulüplerini tercih etti.
- DHA
Yeşil-siyahlılarda Portekizli Lopes, transfer döneminde Süper Lig'de Kayserispor'un yolunu tuttu. Aynı ülkeden Barbosa ile Kongolu Bokila, TFF 1. Lig'deki rakiplerden Hatayspor'a transfer oldu.
Akhisarspor'dan geçen sezon devre arasında ayrılıp İspanyol kulübü Malaga'yla anlaşan Ukraynalı yıldız Seleznyov ise transferin son gününde yine 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a imza attı. Akhisar'ın 4 eski yabancısı ülkemizden gitmezken kulüp bulmaları istenen Dany ve Cikalleshi de ayrılmaya yanaşmayıp takımda kaldı. Akigo'da kadro dışı olan iki yabancı futbolcu özel antrenör eşliğinde çalışıyor.
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