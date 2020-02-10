Akıllara durgunluk veren istatistik! Tribünleri dövüyorlar...

Sabah 10.02.2020 09:31 - Güncelleme: 10.02.2020 09:31

Fenerbahçe istatistiklerde rakiplerini eziyor ama bunun karşılığını alamıyor. Sarı-lacivertliler, maç başına attığı şut değerinde (13,9) Avrupa'da ilk 5'e girmesine rağmen, 1,9'luk gol ortalaması ile ancak 27'inci olabildi.

Ersun Yanal'ın takımı, gol pozisyonlarını değerlendirememesiyle dikkat çekerken karşılaşma başına 6.2 olan isabetli şut değeri ile de Avrupa'da 14. sırada yer aldı. Takımın en fazla pozisyon kaçıran isimleri Rodrigues ve Tolga oldu.

FİZİKTE ÜZERİNE YOK

Garry Rodrigues; 35 şutun sadece 3'ünü ağlarla buluşturdu. Tolga Ciğerci ise 33 şutun 2'sinde gol sevinci yaşadı. Gustavo 31'de 2, Deniz Türüç 24'te 2, Emre Belözoğlu ise 17 şutta 1 gol bulabildi. Girdiği pozisyonlarını gole çevirmekte güçlük çeken Fenerbahçe, fiziksel güç değerlerinde ligin en iyisi durumunda. Kanarya koşu mesafesi değerlerinde başları çekerken, girdiği ikili mücadelelerin yüzde 52,6'sını kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı. Ersun Yanal'ın ekibi %62 olan topa sahip olma yüzdesinde de kimselere geçilmedi.