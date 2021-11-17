Aksaray için tarihi gün! Kuzeyboru set vermeden VakıfBank'ı yendi

17 Kasım 2021 Çarşamba 17:07 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 17:07

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10'uncu haftasında Kuzeyboru sahasında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kuzeyboru Spor Kulübü Başkanı Bülent Karaman, "Bugün sahamızda VakıfBank'ı yendik. Bu Aksaray için çok büyük bir olay. Aksaray'dan çıkan takım dünyanın takımını yenmeyi başardık. Bu galibiyeti şehrimize ve taraftarlarımıza armağan ediyorum" dedi.

Salon: Aksaray

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)

Setler: 25-20, 25-21, 25-23

Süre: 85 dakika (26, 30, 29)