Al-Ahli, Mostafa Mohamed ısrarından vazgeçmiyor!

Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, geçen sezonun başında kiralık olarak formasını giydiği Nantes'a bonservisiyle Transfer olmuştu. Mısırlı golcü, Suudi Arabistan ekiplerinin radarında.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Fransız basınında yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Mostafa Mohamed için Nantes'ın kapısını çaldı. Fransız ekibi, 26 yaşındaki golcü için yapılan 15 milyon euroluk teklifi reddetti. Haberde Nantes'ın Mostafa Mohamed için 20 milyon euronun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

MOSTAFA MOHAMED'İN KARNESİ

Mostafa Mohamed, Nantes formasıyla 82 maçta forma giydi. Mısırlı futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.