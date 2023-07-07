Al-Ahli, Sofyan Amrabat transferinde ısrarcı!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli, Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Roberto Firmino ve Edouard Meny gibi yıldızları kadrosuna katan Al-Ahli Fiorentina'da forma giyen orta saha oyuncusu Amrabat'a da imza attırmak için ısrarcı davranıyor.

2022 Dünya Kupası performansıyla adından söz ettiren Faslı yıldız için abisi Nordin Amrabat'ın da devre de olduğu ve çeşitli toplantılar yapıldığı belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun hedefi ise şimdilik kariyerine Avrupa'da sürdürmek olduğu kaydedildi.

Sofyan Amrabat geride bıraktığımız sezonda İtalyan ekibiyle 49 maça çıkıp 1 asist kaydetmişti.