Al Ahli'den 5 gollü galibiyet

AFC Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Al Ahli, evinde Al Shorta ile karşı karşıya geldi. King Abdullah Sports City'de oynanan maçı ev sahibi ekip Al Ahli, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Al Ahli'ye galibiyeti getiren golleri 14 ve 45+5'te Roberto Firmino, 53'te Al Brikan, 61 ve 65'te ise Riyad Mahrez kaydetti. Al Shorta'nın tek golünü Sajjad Jasim attı.

Al Ahli'de Franck Kessie, maçın 25. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

Milli Futbolcu Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmadı.

Al Ahli, bu galibiyetle birlikte punını 12'ye yükseltti. Al Shorta, 2 puanda kaldı.

AFC Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Al Ahli, Al Ain deplasmanına gidecek. Al Shorta, Al Wasl'ı ağırlayacak.