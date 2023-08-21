Al-Ahli'den De Paul için 32 milyon euro!

Suudi ekibi Al-Ahli, Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul için temasta bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al-Ahli, 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibine 32 milyon euroluk teklifle kapısını çaldı.

Suudi ekibi De Paul ile de temaslarını sürdürüyor.

2021 yazında 35 milyon euro'ya Udinese'den Atletico Madrid'e transfer olan Arjantinli yıldız, Madrid ekibiyle toplam 88 maça çıktı toplam 7 gol 10 asist kaydetti.

İspanyol basını daha önce, Rodrigo De Paul için Galatasaray'ında ilgilendiğini belirtmişti.