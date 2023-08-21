İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2023 Pazartesi / 5 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1837
  • EURO
    29,6211
  • ALTIN
    1653.21
  • BIST100
    7796.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al-Ahli'den De Paul için 32 milyon euro!
Spor

Al-Ahli'den De Paul için 32 milyon euro!

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul için 32 milyon euroluk bir teklif yaptı.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 19:43 - Güncelleme:
Al-Ahli'den De Paul için 32 milyon euro!
ABONE OL

Suudi ekibi Al-Ahli, Atletico Madrid'de forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Rodrigo De Paul için temasta bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al-Ahli, 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibine 32 milyon euroluk teklifle kapısını çaldı.

Suudi ekibi De Paul ile de temaslarını sürdürüyor.

2021 yazında 35 milyon euro'ya Udinese'den Atletico Madrid'e transfer olan Arjantinli yıldız, Madrid ekibiyle toplam 88 maça çıktı toplam 7 gol 10 asist kaydetti.

İspanyol basını daha önce, Rodrigo De Paul için Galatasaray'ında ilgilendiğini belirtmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.