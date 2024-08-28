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Spor

Al Ahli'den Osimhen'e servet!

Al Ahli, Napoli'den Victor Osimhen'e 4 yıllık sözleşme ve yıllık 30 milyon euro teklif etti.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:00 - Güncelleme:
Al Ahli'den Osimhen'e servet!
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Napoli'den Victor Osimhen'e önemli bir teklifte bulundu.

Di Marzio'nun haberine göre, Osimhen'in menajeriyle görüşme yapan Al Ahli, Nijeryalı golcü için 4 yıllık sözleşme ve yıllık 30 milyon euro teklif etti.

Osimhen, Al Ahli'den gelen bu teklifi kabul ederse Suudi Arabistan ekibi Napoli ile masaya oturacak.

Osimhen ile İngiltere'den Chelsea de ilgileniyor.

Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Osimhen'in Napoli ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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