Al Duhail, Mandzukic ile anlaşma sağladı

23.12.2019 18:23 - Güncelleme: 23.12.2019 18:24

Fransız ve İtalyan kaynaklı haberlere göre, Mandzukic ile Al Duhail arasında anlaşma 18 aylık anlaşma sağlandı. Mandzukic'in yıllık 7 milyon euro civarında maaş alacağı, bu transfer için Juventus'a ise 5.5 milyon euro bonservis ödeneceği ileri sürüldü.

Hatırlanacağı üzere Galatasaray'da uzun süreli sakatlığını atlatarak yeniden forma giymeye başlayan Radamel Falcao için de Al Duhail'in devrede olduğu iddia edilmişti. Transfermarketweb'de yer alan habere göre, Katar Ligi takımlarından Al-Duhail, Falcao'yu takibe almıştı.