Al-Hilal, evinde rahat kazandı

Suudi Arabistan Pro Ligi 33. hafta karşılaşmasında Al-Hilal ile Al-Tai karşı karşıya geldi. Al-Hilal konuk ettiği Al-Tai'yi 3-1 mağlup etti.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Salem Al-Dawsari, 44. dakikada Michael ve 60. dakikada Malcom, Al-Tai'nin golünü 64. dakikada Andrei Cordea kaydetti.

Şampiyonluğunu önceden ilan eden Al-Hilal bu galibiyetle puanını 93'e yükseltirken, Al-Tai ise 31 puanda kaldı.

Al-Hilal ligin son haftasında Al-Wehda'ya konuk olurken, Al-Tai evinde Al-Akhdoud'u konuk edecek.