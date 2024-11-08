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Spor

Al Hilal evinde rahat kazandı

Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Steven Gerrard yönetimindeki Al İttifak ile karşı karşıya geldi. Kingdom Arena'da oynanan maçı Al Hilal, 3-1 kazandı.

8 Kasım 2024 Cuma 20:34 - Güncelleme:
Al Hilal evinde rahat kazandı
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Suudi Arabistan Ligi 10. hafta maçında Jorge Jesus yönetimindeki Al Hilal, Steven Gerrard yönetimindeki Al İttifak ile karşı karşıya geldi.

Kingdom Arena'da oynanan maçı Al Hilal, 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 45+2, 81 ve 90+6. dakikalarda sırasıyla Aleksandar Mitrovic, Malcom ve Mohamed Al Qahtani'den geldi. Al İttifak'ın tek golünü 90+4'de penaltıdan Vitinho kaydetti.

Al İttifak'ta Abdullah Radif 90+8. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle birlikte Al Hilal, puanını 28'e çıkardı. Al İttifak ise 11 puanda kaldı.

Al Hilal, bir sonraki maçında ligde Al-Khaleej deplasmanına gidecek.

Al İttifak ise Al-Riyadh deplasmanına gidecek.

  • Al Hilal
  • Suudi Arabistan Ligi
  • Al İttifak

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