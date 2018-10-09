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Al Hilal, Maicon için yeniden devrede

SUUDİ Arabistan temsilcisi Al Hilal’in, transfer döneminin son gününde kadrosuna katma konusunda büyük çaba sarf ettiği ancak evrakların yetişmemesi nedeniyle alamadığı Maicon için yeniden harekete geçtiği ortaya çıktı.

  • StarSpor
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Suudi kulübünün bonservisi için 5 milyon euro önerdiği Sambacı için Galatasaray’ın kapısını yeniden çalıp, devre arası anlaşmayı resmiyete dökmeyi teklif ettiği bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin de Maicon’un Al Hilal’e gitmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Brezilyalı stoper, Al Hilal’le yıllık 4 milyon euroya anlaşmıştı.

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