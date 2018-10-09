Al Hilal, Maicon için yeniden devrede

Suudi kulübünün bonservisi için 5 milyon euro önerdiği Sambacı için Galatasaray’ın kapısını yeniden çalıp, devre arası anlaşmayı resmiyete dökmeyi teklif ettiği bildirildi. Sarı-Kırmızılı yönetimin de Maicon’un Al Hilal’e gitmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Brezilyalı stoper, Al Hilal’le yıllık 4 milyon euroya anlaşmıştı.