Al Hilal Maicon'u transfer etmekten vazgeçti

Sarı-kırmızılılarda, 30 yaşındaki futbolcuyu isteyen Al Hilal kulübünde yaşanan başkan değişikliği sonrası planlar dağıldı. Daha yüksek profilli bir oyuncu arayışına dönen Suudi takımı, Maicon transferini askıya aldı, Florya’da keyifler kaçtı.

Galatasaray’da Maicon paniği yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun devre arasında satılması veya en kötü olasılıkla kiralanmasına kesin gözüyle bakılırken, Suudi Arabistan’dan gelen haber sarı-kırmızılı kulüpte şok etkisi yarattı. Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis’i de kadrosunda tutan Al Hilal’deki yönetim değişikliği sonrası Maicon transferinin askıya alındığı belirlendi.

Suudi ekibinde bir süre önce Sami Al-Jaber görevinden ayrılmış ve yerine Mohammed bin Faisal kulübün başkanı olmuştu.

Bu gelişme Galatasaray’ın planlarını tamamen bozdu. Diğer başkana göre çok daha zengin olan Faisal’ın Maicon’a göre daha yüksek profilli bir stoper takviyesi istediği ve bu yüzyden Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusunun askıya alındığı bildirildi.

Teknik direktör Fatih Terim tarafından Ozan Kabak’ın performansı sonrası kulübeye çekilen Maicon bir süredir cezalar ve eksikler olunca takımda şans bulmaya başlamıştı.

Galatasaray ile 2.5 sene daha sözleşmesi bulunan Maicon, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.2 milyon euro alıyordu.

Teknik kadronun Maicon gelişmesinden rahatsız olduğu belirtildi. Suudi pazarında istediğini bulamayan Galatasaraylı yetkililerin Maicon’a harıl harıl kulüp aradıkları ama henüz teklif alamadıkları kaydedildi. Bu durumun Florya’da keyifleri kaçırdığı aktarıldı.

(Skorer)