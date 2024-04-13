Al Hilal'den Jorge Jesus kararı!

Suudi Arabistan Ligi'nde şampiyonluğa koşan ve Suudi Arabistan Kupası'nda şampiyon olan Al Hilal, teknik direktörü Jorge Jesus için kararını verdi.

Suudi yetkililer, takımıyla ard arda 34 galibiyet alarak dünya rekoru kıran teknik adamı Jorge Jesus'un sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

2026 YILINA KADAR YENİ SÖZLEŞME

Suudi basınında yer alan habere göre; İki tarafın yeni sözleşme konusunda anlaştığı belirtildi. Yeni sözleşmede Jesus'un Al Hilal ile 2026 yılına dek yeni sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

AL HILAL PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştırmasının ardından Al Hilal'in başına geçen Jesus, takımıyla çıktığı 42 maçta 39 galibiyet, 3 beraberlik yaşarken, 2.86 da puan ortalaması yakaladı.