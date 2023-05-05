İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2023 Cuma / 15 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4959
  • EURO
    21,4827
  • ALTIN
    1284.09
  • BIST100
    4484.35
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Al Hilal'den Messi'ye rekor teklif

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'yi rekor teklif ile kadrosuna katmak istiyor.

5 Mayıs 2023 Cuma 00:15 - Güncelleme:
Al Hilal'den Messi'ye rekor teklif
ABONE OL

Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'ye Suudi Arabistan'dan tarihi bir teklif yapıldığı öne sürüldü.

363 MİLYON EURO!

Reuters'in haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi'ye yıllık 363 milyon euro civarında bir ücret kazanacağı bir teklifte bulundu.

RONALDO'NUN RAKİBİ OLABİLİR

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al Nassr'ın ülkedeki en büyük rakibi olarak dikkat çekiyor. Cristiano Ronaldo, Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanıyor.

SON KEZ KARŞI KARŞIYA GELEBİLİRLER

Lionel Messi'nin Al Hilal'e transfer olması halinde uzun yıllar süren Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinde yeni bir sayfa, bu kez Suudi Arabistan'da açılmış olacak.

PSG'DE PROTESTO EDİLDİ

Haberde Paris Saint Germain taraftarlarından yoğun bir protesto gören Lionel Messi'nin, sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılmak istediği ve yeni kulübünü belirlemek için görüşmelere başladığı ifade edildi.

BARCELONA İHTİMALİ DE VAR

Lionel Messi'nin adı Al Hilal'in yanı sıra eski kulübü Barcelona ve MLS ekiplerinden Inter Miami ile de anılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

35 yaşındaki Arjantinli yıldız, bu sezon PSG forması ile çıktığı 37 resmi maçta 20 gol 19 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.