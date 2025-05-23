G.Saray'da Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Nijeryalı forvet, kendisini çok isteyen Juventus'un teklifini geri çevirdi. Y

Yaşanan bu sıcak gelişme sonrası Arsenal, Chelsea ve Manchester United bu transferde bir adım öne geçti. PSG de başarılı golcünün durumunu yakından takip ediyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise 40 milyon dolar yıllık ücretle Osimhen'i ikna etmeye çalışıyor. 26 yaşındaki golcü kariyeri ile ilgili kararını sezon sonunda verecek. Sarı-Kırmızılı Yönetim, tüm transfer planını Osimhen'in vereceği karara göre yapacak. Cim-Bom, transfer bütçesini hazırlamış durumda. Osimhen'e verilecek yıllık ücret konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.