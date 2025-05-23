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Spor

Al Hilal'den Victor Osimhen'e dev maaş! Gözler Nijeryalıya çevrildi

Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan Victor Osimhen, İtalya basınına göre kendisini isteyen Juventus'un teklifini geri çevirdi. Bu gelişmeyle birlikte Al Hilal'in 40 milyon dolarlık yıllık maaşla devreye girdiği belirtildi.

Akşam23 Mayıs 2025 Cuma 07:43 - Güncelleme:
Al Hilal'den Victor Osimhen'e dev maaş! Gözler Nijeryalıya çevrildi
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G.Saray'da Osimhen konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Nijeryalı forvet, kendisini çok isteyen Juventus'un teklifini geri çevirdi. Y

Yaşanan bu sıcak gelişme sonrası Arsenal, Chelsea ve Manchester United bu transferde bir adım öne geçti. PSG de başarılı golcünün durumunu yakından takip ediyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise 40 milyon dolar yıllık ücretle Osimhen'i ikna etmeye çalışıyor. 26 yaşındaki golcü kariyeri ile ilgili kararını sezon sonunda verecek. Sarı-Kırmızılı Yönetim, tüm transfer planını Osimhen'in vereceği karara göre yapacak. Cim-Bom, transfer bütçesini hazırlamış durumda. Osimhen'e verilecek yıllık ücret konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

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