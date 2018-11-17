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Al Hilal'in Maicon için Galatasaray'a 5 milyon Euro teklif etmesi camiada şaşkınlık yarattı

Maicon'u bir yıl kiralamak için üç ay önce 3 milyon euroyu gözden çıkaran Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Hilal, şimdi ise bonservisi için sadece 5 milyon euro vermeye hazırlanıyor.

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Maicon, Galatasaray'da forma şansı azaldığı için her geçen gün değer kaybederken, Suudiler de bunu fırsata çevirmek istedi. 3 ay önce 1 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro öneren Suudi Arabistan ekibi Al Hilal şimdi bonservisi için 5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

Suudiler yapılan indirime gerekçe olarak, Brezilyalı futbolcunun performansının geçen yıla göre gerilediğini gösterdi. Böylece Galatasaray'ın, Maicon'u yüksek rakamlara satma planı da şimdilik zora girdi. Teknik direktör Fatih Terim'in Ozan Kabak ile Serdar Aziz ikilisini oynatma kararı ile kendini kulübede bulan Sambacı, sezona iyi başlamamıştı.

Suudilerin, Maicon'un Galatasaray'da gözden düşmesini koz olarak kullanacağı ve pazarlığa da bu rahatlıkla oturacakları belirtildi. Bir futbolcu için kiralama bedeli olarak 3 milyon euro verip bonservisi için sadece 2 milyon zam yapılmasının futbol piyasası ile uyuşmadığı dile getirildi.

Geçen sezon başında Sao Paulo'dan 8 milyon euroya transfer edilen Maicon, 2.2 milyon euro senelik ücret alıyor. Aldığı paranın takımdaki diğer futbolculara göre düşük olması ve yaşının 29 olması Maicon'un başka bir takıma transferini kolaylaştıran faktörlerin başında gösteriliyor. Ancak Cim-Bom'un Kayserispor maçındaki üçlü savunma düzeninde Maicon'un kendini göstermesinin nasıl bir etki yaratacağı ise daha sonra ortaya çıkacak.

Gomis örneği

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Türkiye Ligi'nde gol kralı olan Bafetimbi Gomis'i de ederinin altında bir rakama kadrosuna katmıştı. Suudi kulübü, Gomis ile Galatasaray arasındaki anlaşmazlığı koz olarak kullanıp 6 milyon euroya işi bitirmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez forma giyen Brezilyalı Maicon, Süper Lig'de 10 maçta sahaya çıktı.

(Milliyet)

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