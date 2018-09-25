Al Ittihad-Al Wehda maçını Cüneyt Çakır yönetecek
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, El Ittihad ile El Wehda arasında yarın yapılacak Suudi Arabistan Pro Ligi karşılaşmasını yönetecek.
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun ismen daveti, Merkez Hakem Kurulu onayı ile Al Ittihad ile Al Wehda takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi müsabakasını yönetecek.
Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde 26 Eylül 2018 Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 18:55'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
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