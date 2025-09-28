İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Al-Ittihad'ta Laurent Blanc dönemi sona erdi

Suudi ekibi Al-Ittihad'ta teknik direktör Laurent Blanc ile yollar ayrıldı.

28 Eylül 2025 Pazar 14:26
Al-Ittihad'ta Laurent Blanc dönemi sona erdi
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad, teknik direktör değişikliğine gidiyor.

Al Ittihad yönetimi, Al Nassr'a 2-0 yenildikten sonra teknik direktör Laurent Blanc'ın görevine son verdi.

Hassan Khalifa şu an için yeni teknik direktör olarak takımın başına atandı.

BLANC'IN PERFORMANSI

Fransız teknik adam Laurent Blanc, Al Ittıhad takımıyla çıktığı 46 maçta 2.39 puan ortalaması tutturmayı başardı.

Al Ittihad takımı, ligde şu ana kadar 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldı ve 9 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor.

  • Al-Ittihad
  • teknik direktör
  • Laurent Blanc

