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Spor

Al Jazira ayrılığı duyurdu!

Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, kötü gidişatın ardından teknik direktörü Frank de Boer ile yollarını ayırdığını duyurdu.

12 Aralık 2023 Salı 19:29 - Güncelleme:
Al Jazira ayrılığı duyurdu!
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Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira, ligde istenen sonuçların alınmamasının ardından teknik direktör Frank de Boer için kararını açıkladı.

Al-Jazira Kulübü, 53 yaşındaki Hollandalı teknik adam Frank de Boer'in görevden alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Son performanslar ve sonuçlar ışığında Al Jazira FC yönetim kurulu, takım antrenörü Frank De Boer'i görevden almaya karar verdi. Kendisine teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Al-Jazira'ya imza atmasının ardından takımıyla 14 karşılaşmaya çıkan De Boer, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

BAE ekibi Al-Jazira, De Boer yönetiminde BAE Pro Ligi'nde 7. sırada yer aldı.

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