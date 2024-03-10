Al Musrati özel hoca tuttu!

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle eleştirilen Al-Musrati ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'ın 11 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Al Musrati, Galatasaray maçındaki performansı nedeniyle eleştirilmişti.
Ödenen bonservis bedeli üzerinden değerlendirme yapılan Al-Musrati, transfer olmadan önce yaşadığı sakatlık nedeniyle yüzde yüz performansa ulaşamadı.
ÖZEL ANTRENÖR TUTTU
Deneyimli futbolcunun özel antrenör tuttuğu ve İstanbul'da bu antrenörle birlikte çalışmalar yaptığı öğrenildi.