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Spor

Al-Nassr defteri kapanıyor mu? Stefano Pioli için sürpriz İtalya iddiası

Suudi ekibi Al-Nassr ile kupa kazanamyan teknik direktör Stefano Pioli'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Yaşanan gelişmelerin ardından İtalyan ekibi Atalanta Pioli'ye teklif sundu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2025 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Al-Nassr defteri kapanıyor mu? Stefano Pioli için sürpriz İtalya iddiası
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Al-Nassr'da beklenenin altında kalan bir sezonun ardından Stefano Pioli'nin görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor. Suudi ekibiyle hiçbir kupa kazanamayan İtalyan teknik adamın görevden alınması ya da istifa etmesi olası görünüyor. Son gelişmelere göre ise Serie A temsilcisi Atalanta, Pioli'ye teknik direktörlük görevi için bir teklif sundu.

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığına göre, Pioli'ye Roma herhangi bir ilgi göstermedi. Bu da Atalanta iddialarını daha dikkat çekici hale getiriyor.

Pioli'nin Al-Nassr'daki performansı da beklentilerin altında kaldı. Takım, AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Kawasaki Frontale'ye elendi ve ligde Al-Ittihad ile olan şampiyonluk yarışında geride kaldı. Sezon boyunca toplam 44 maça çıkan Pioli, 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

  • Stefano Pioli
  • al-nassr
  • teknik direktör

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