Al Nassr evinde 2 golle kazandı

Suudi Arabistan Ligi 17. hafta maçında Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Al Taawon ile karşılaştı.

Mrsool Park'da oynanan maçı Al Nassr 2-1 kazandı. Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Ghareeb ve 78. dakikada Madu kaydetti.

Ev sahibi ekibin iki golünde de asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı. Ronaldo maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Portekizli yıldız bu sezon çıktığı 5 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 40'a yükseltti. Al Taawon ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Damac'a konuk olacak. Al Taawon ise Al Fayha'yı ağırlayacak.