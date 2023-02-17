İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2023 Cuma / 27 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8681
  • EURO
    20,1475
  • ALTIN
    1116.37
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Al Nassr evinde 2 golle kazandı

Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Al Taawon'u 2-1 mağlup etti.

17 Şubat 2023 Cuma 20:32 - Güncelleme:
Al Nassr evinde 2 golle kazandı
ABONE OL

Suudi Arabistan Ligi 17. hafta maçında Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, Al Taawon ile karşılaştı.

Mrsool Park'da oynanan maçı Al Nassr 2-1 kazandı. Al Nassr'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Ghareeb ve 78. dakikada Madu kaydetti.

Ev sahibi ekibin iki golünde de asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı. Ronaldo maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Portekizli yıldız bu sezon çıktığı 5 maçta 5 gol ve 2 asist yaptı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr puanını 40'a yükseltti. Al Taawon ise 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Damac'a konuk olacak. Al Taawon ise Al Fayha'yı ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.