Al-Nassr, Fabian Ruiz'i listeye ekledi

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Nassr bu yaz kadrosuna yeni bir orta saha oyuncusu katmayı planlıyor. Riyad merkezli kulübün listesinde ilk sıralarda Paris Saint-Germain'in tecrübeli ismi Fabian Ruiz yer alıyor. Ancak şu ana kadar Fransız kulübe resmi bir teklif yapılmış değil.

29 yaşındaki İspanyol futbolcu, PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique tarafından kadronun vazgeçilmez bir parçası olarak görülüyor. Fransız devi, Fabian Ruiz'i takımda tutmak istiyor ve oyuncunun ayrılığına sıcak bakmıyor.

Fabian Ruiz, 2024-25 sezonunda PSG formasıyla toplam 54 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 10 asist yaparak hücum katkısıyla da dikkat çekti. Al Nassr'ın, oyuncuyu ikna edip edemeyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.