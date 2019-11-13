Al Nassr, Giuliano ile yollarını ayırıp Younes Belhanda'yı kadrosuna katıyor
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda, ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’ın yolunu tutacak.
Sarı-Kırmızılılarda satılması planlanan Belhanda için, Suudi Arabistan Kulübü Al Nasr yeniden devreye girdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun yaklaşık 10 milyon euro gibi bir bedelle elden çıkarılması bekleniyor. Al Nasr’da eski Galatasaraylı Maicon ve F.Bahçeli Giuliano da forma giyiyor. Arap basınından gelen haberlere göre Giuliano’nun ülkesi Brezilya’ya dönme ihtimali bulunuyor. Bu sebeple Belhanda ağırlık verildi.
Öte yandan yıldız oyuncu, Fas Milli Takımı’na da çağrılmadı. Oyuncu 19 Kasım’da Gine ile oynanacak hazırlık maçı aday kadrosunda yok.
(Akşam)
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