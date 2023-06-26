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Spor

Al-Nassr, Hakim Ziyech ile anlaşmaya vardı!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, Chelsea forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech ile anlaşmaya vardı.

26 Haziran 2023 Pazartesi 17:47 - Güncelleme:
Al-Nassr, Hakim Ziyech ile anlaşmaya vardı!
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Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr, Chelsea'nin Faslı sağ kanat oyuncusu Hakim Ziyech ile anlaşmaya vardı.

Ziyech'in 48 saat içinde sağlık kontrollerinden geçeceği ve 2026 yılına kadar Al-Nassr ile kontrat imzalayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan ekibin, 30 yaşındaki futbolcu için 3 yılda yaklaşık 40 milyon euro ödeyeceği de kaydedildi.

2020 yılında Ajax'tan 40 milyon euro'ya Chelsea'ye transfer olan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinin formasını toplamda 107 kez giyerken 14 gol 13 asistlik performans sergiledi.

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