11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
  • Spor
  • Al-Nassr, Kingsley Coman transferinde sona yaklaştı
Spor

Al-Nassr, Kingsley Coman transferinde sona yaklaştı

Kadrosuna yıldız isimler takviye eden Suudi ekibi Al-Nassr bir transferidaha bitirmeye hazırlanıyor. Suudi ekibi, Kingsley Coman transferinde son yaklaştı.

HABER MERKEZİ11 Ağustos 2025 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
Yaz transfer döneminde Joao Felix ve Inigo Martinez gibi önemli isimleri kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, bir yıldız transferini daha bitirmeye hazırlanıyor.

Sky'da çıkan haberlere göre Kingsley Coman'ın Al Nassr'a transferinde pürüz kalmadı.

100 MİLYON EURO MALİYET

Al Nassr, Bayern Münih ile yaptığı görüşmeler sonrasında bonservis konusunda anlaşma sağlayabildi. Suudi Arabistan kulübü, Bayern Münih'e bonservis ücreti olarak 35 milyon euro ödeyecek.

Al Nassr, Comanile de 3 yıllığına anlaşma sağladı. Fransız oyuncunun, Al Nassr'dan yıllık 20-25 milyon euro aralığında bir ücret kazanması bekleniyor.

Bu maliyetler sonrası Arabistan kulübünün cebinden 3 yıllığına yaklaşık 100 milyon euro çıkması bekleniyor.

