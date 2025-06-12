Al-Nassr macerası bitiyor mu? Jhon Duran için sürpriz iddia

Al-Nassr'ın genç forveti Jhon Duran'ın Suudi Arabistan macerası beklenenden kısa sürebilir. Suudi gazetesi Al-Riyadiyah'ın haberine göre, 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, kişisel sorunları nedeniyle ülkeden ayrılmayı değerlendiriyor. Kış transfer döneminde Aston Villa'dan yaklaşık 77 milyon avro karşılığında transfer edilen Duran, sadece beş ay sonra farklı seçenekleri düşünmeye başladı.

Kaynaklar, Duran'ın ruhsal sağlığını etkileyen özel problemler yaşadığını ve bu durumun performansına da yansıdığını aktarıyor. Al-Nassr, oyuncusunun durumunu yakından takip ederken, bir kiralama seçeneği üzerinde duruyor. Ancak Aston Villa'ya geri dönüş ihtimalinin şimdilik gündemde olmadığı bildiriliyor.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 18 maça çıkan Duran, 12 gol atarak dikkat çekici bir performans sergilese de, henüz kupa kazanmayı başaramadı.