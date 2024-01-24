Al-Nassr, Manchester United'ın 2 yıldızının peşinde

Yaz transfer döneminin iddialı takımlarından olan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, kış transfer döneminde de yıldız isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti.

CASEMIRO'YA TEKLİF HAZIRLIĞI

Daily Maily'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Rea Madrid'deki eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun teşvikiyle birlikte Casemiro'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde, haftalık 438 bin euro kazanan Casemiro'nun diz sakatlığı nedeniyle Kasım ayının başından bu yana forma giymediği ve bu nedenle Manchester United'ın Casemiro için ödenen 70 milyon euro'luk bonservisin önemli bir kısmını telafi edebilmek adına oyuncuyu satmaya sıcak olduğu ifade edildi.

BİR DİĞER HEDEF WAN-BISSAKA

Öte yandan Al-Nassr, gözünü bir diğer Manchester Unitedlı futbolcu Aaron Wan-Bissaka'ya çevirdi.

Suudi ekibinin Tottenham'ın sağ beki Emerson Royal için yapılan 23 milyon euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından gözünü 26 yaşındaki sağ bek Wan-Bissaka'ya çevirdiği öne sürüldü.

Suudi yetkililerinin Casemiro ile beraber İngiliz oyuncu Wan-Bissaka içinde teklife hazırlandığı belirtildi.