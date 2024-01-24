İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2024 Çarşamba / 14 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2164
  • EURO
    32,9566
  • ALTIN
    1975.2
  • BIST100
    8112.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al-Nassr, Manchester United'ın 2 yıldızının peşinde
Spor

Al-Nassr, Manchester United'ın 2 yıldızının peşinde

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın Manchester United'da forma giyen Casemiro ve Aaron Wan-Bissaka'ya talip olduğu ileri sürüldü.

24 Ocak 2024 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Al-Nassr, Manchester United'ın 2 yıldızının peşinde
ABONE OL

Yaz transfer döneminin iddialı takımlarından olan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, kış transfer döneminde de yıldız isimleri kadrosuna katmak için harekete geçti.

CASEMIRO'YA TEKLİF HAZIRLIĞI

Daily Maily'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, Rea Madrid'deki eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun teşvikiyle birlikte Casemiro'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberde, haftalık 438 bin euro kazanan Casemiro'nun diz sakatlığı nedeniyle Kasım ayının başından bu yana forma giymediği ve bu nedenle Manchester United'ın Casemiro için ödenen 70 milyon euro'luk bonservisin önemli bir kısmını telafi edebilmek adına oyuncuyu satmaya sıcak olduğu ifade edildi.

BİR DİĞER HEDEF WAN-BISSAKA

Öte yandan Al-Nassr, gözünü bir diğer Manchester Unitedlı futbolcu Aaron Wan-Bissaka'ya çevirdi.

Suudi ekibinin Tottenham'ın sağ beki Emerson Royal için yapılan 23 milyon euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından gözünü 26 yaşındaki sağ bek Wan-Bissaka'ya çevirdiği öne sürüldü.

Suudi yetkililerinin Casemiro ile beraber İngiliz oyuncu Wan-Bissaka içinde teklife hazırlandığı belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.