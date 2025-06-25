Al Nassr, Stefano Pioli ile yolları ayırdı

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Nassr, 59 yaşındaki İtalyan teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İtalyan teknik direktörün takımdan ayrıldığı belirtilerek, "Pioli ve ekibine geçen sezonki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." denildi.

Al-Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da görevinden ayrılan Pioli için sosyal medya paylaşımında, "Her şey için teşekkürler." ifadesini kullandı.

İtalyan ekibi Milan'dan ayrıldıktan sonra Eylül 2024'te Al-Nassr'a imza atan Pioli, 44 maçta Suudi takımın başında sahaya çıktı.

Pioli yönetimindeki Al-Nassr, söz konusu müsabakalarda 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi yaşarken ligi 70 puanla 3. sırada tamamladı.

