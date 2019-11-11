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Al Nassr, Younes Belhanda için Galatasaray ile transfer görüşmelerine başladı

Galatasaray, satış listesine koyduğu Younes Belhanda’nın ilk talibiyle masaya oturdu. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, Faslı futbolcu için Sarı-Kırmızılılarla görüşmelere başladı.

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Galatasaray'ın devre arasında satmayı düşündüğü oyunculardan biri olan Younes Belhanda'ya talip çıktı.

Devre arasında büyük bir transfer operasyonu yapmayı ve rötuşlarla kadroyu yeniden dizayn etmek isteyen Fatih Terim'in 'Satılabilir' raporu verdiği Younes Belhanda için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr, görüşmelere başladı. Önceki transfer dönemlerinde de Belhanda'ya talip olan Al Nassr, oyuncunun reddetmesi yüzünden bu transferde mutlu sona ulaşamadı.

Galatasaray'da da tribünlerle sorun yaşayan Younes Belhanda'ya yönetim ve teknik heyet üzerinden de 'Gitmesi' yönünde istek olacağı, bu kez transferin bonserviste anlaşılması halinde gerçekleşeceği öğrenildi.

EN AZ 10 MİLYON EURO HEDEFLENİYOR!

Galatasaray, devre arasında düşündüğü transfer operasyonlarını gerçekleştirebilmek için Younes Belhanda'dan en az 10 milyon euro bonservis geliri hedefliyor.

29 yaşındaki Faslı oyuncu Younes Belhanda, 2017 yazında 9.5 milyon euro bonservis ve çeşitli bonuslar karşılığında Dinamo Kiev'den Galatasaray'a transfer oldu. Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 80 maçta 9 gol atıp 21 asist yaptı.

(Sporx)

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