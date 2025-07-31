Al Nassr'da Aymeric Laporte defteri kapanıyor

Al Nassr, savunma hattında büyük bir değişime hazırlanıyor. Takımın tecrübeli stoperi Aymeric Laporte, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamasına göre takımdan ayrılmak üzere. 31 yaşındaki İspanyol savunmacının Avrupa'ya dönüşü artık an meselesi.

Laporte'un ayrılığı Suudi kulüpte taşları yerinden oynatırken, kulüp benzer kalitede bir oyuncu arayışına girdi. Taraftarlar ise yıldız savunmacının bir sonraki durağının neresi olacağını merakla bekliyor.

Kulislerde en güçlü adaylardan biri olarak eski takımı Athletic Club konuşuluyor. Taraftarlar, Laporte'un La Liga'ya geri dönmesini dört gözle bekliyor. Henüz netlik kazanmasa da, bu transfer yazının en dikkat çeken hamlelerinden biri olmaya aday.