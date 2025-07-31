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Spor

Al Nassr'da Aymeric Laporte defteri kapanıyor

Suudi ekibi Al-Nassr'ın teknik direktörü Jorge Jesus'un açıklamalarının ardından Aymeric Laporte'un ayrılığı kesinleşiyor. Oyuncunun sıradaki durağının eski takımı Athletic Club olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ31 Temmuz 2025 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Al Nassr'da Aymeric Laporte defteri kapanıyor
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Al Nassr, savunma hattında büyük bir değişime hazırlanıyor. Takımın tecrübeli stoperi Aymeric Laporte, teknik direktör Jorge Jesus'un açıklamasına göre takımdan ayrılmak üzere. 31 yaşındaki İspanyol savunmacının Avrupa'ya dönüşü artık an meselesi.

Laporte'un ayrılığı Suudi kulüpte taşları yerinden oynatırken, kulüp benzer kalitede bir oyuncu arayışına girdi. Taraftarlar ise yıldız savunmacının bir sonraki durağının neresi olacağını merakla bekliyor.

Kulislerde en güçlü adaylardan biri olarak eski takımı Athletic Club konuşuluyor. Taraftarlar, Laporte'un La Liga'ya geri dönmesini dört gözle bekliyor. Henüz netlik kazanmasa da, bu transfer yazının en dikkat çeken hamlelerinden biri olmaya aday.

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