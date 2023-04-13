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Spor

Al Nassr'da Rudi Garcia ile yollar ayrıldı

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da teknik direktör Rudi Garcia ile yolların ayrıldığı açıklandı.

13 Nisan 2023 Perşembe 17:46 - Güncelleme:
Al Nassr'da Rudi Garcia ile yollar ayrıldı
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Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, David Ospina, Luiz Gustavo gibi isimler bulunan Al Nassr'da teknik direktör Rudi Garcia ile yollar ayrıldı.

Suudi Arabistan temsilcisinden yapılan açıklamada, alınan sonuçlar nedeniyle Garcia'nın sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındığı aktarıldı.

Fransız teknik adam, Temmuz 2022'den bu yana Al Nassr'da görev alıyordu. Al Nassr, ligde 23 maç sonunda topladığı 53 puanla, 56 puanlı lider Ittihad'ın arkasında 2. sırade yer alıyor.

İLK ADAY MOURINHO

İspanyol basınından AS, geçtiğimiz günlerde Al Nassr'ın teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmek istediğini öne sürmüştü. Cristiano Ronaldo ve Mourinho'yu tekrar bir araya getirmek isteyen Arabistan temsilcisinin, Portekizli hocaya 2 yıl için 100 milyon euro önerdiği ifade edilmişti.

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