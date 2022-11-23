Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesheden Cristiano Ronaldo için talipler artıyor.

Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın, Portekizli yıldıza teklif yaptığı belirtildi. Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan geçen yaz transfer döneminde 2 yıllık 242 milyon euro'luk teklifi reddettiği hatırlatılırken, Al Nassr'ın da bu rakama yakın bir öneri yaptığı ifade edildi.

Ronaldo'nun adı eski takımı Real Madrid ile birlikte, Chelsea, Newcastle United gibi ekiplerle de anılıyor.

CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1051 dakika süre alan Portekizli yıldız, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.