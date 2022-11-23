İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6285
  • EURO
    19,2889
  • ALTIN
    1042.41
  • BIST100
    4854.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif
Spor

Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'ın Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'ya dev bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
Al Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya dudak uçuklatan teklif
ABONE OL

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşma ile fesheden Cristiano Ronaldo için talipler artıyor.

Marca'da yer alan habere göre, Al Nassr'ın, Portekizli yıldıza teklif yaptığı belirtildi. Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan geçen yaz transfer döneminde 2 yıllık 242 milyon euro'luk teklifi reddettiği hatırlatılırken, Al Nassr'ın da bu rakama yakın bir öneri yaptığı ifade edildi.

Ronaldo'nun adı eski takımı Real Madrid ile birlikte, Chelsea, Newcastle United gibi ekiplerle de anılıyor.

CRISTIANO RONALDO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United formasıyla 16 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 1051 dakika süre alan Portekizli yıldız, 3 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.