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Spor

Al-Nassr'ın yeni hedefi Hakim Ziyech

Son dönemde Ronaldo gibi birçok önemli futbolcuyu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın yeni hedefi Chelsea forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech oldu.

15 Haziran 2023 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
Al-Nassr'ın yeni hedefi Hakim Ziyech
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr, Chelsea'den ayrılması beklenen Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istiyor.

Fransız basınında yer alan haberde, Al Nassr'ın Ziyech'i cazip bir maaş teklifi ile kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

RONALDO'YA ASİST YAPACAK

Faslı futbolcunun teklifi kabul etmesi durumunda, yeni takımındaki görevinin Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'ya asist yapmak olacağı belirtildi.

PSG İÇİN HALA İSTEKLİ

Öte yandan Ziyech'in ise, Paris Saint-Germain'e imza atma konusunda istekliği olduğu belirtildi. Faslı futbolcunun, devre arasındaki transfer döneminde de PSG'ye transferinin son anda gerçekleşmediği hatırlatıldı.

BİRÇOK EKİP TAKİPTE

Ziyech ile ayrıca; Galatasaray, Beşiktaş, Milan, Inter ve bazı İspanyol ekiplerinin ilgilendiği öne sürüldü.

CHELSEA'NİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Chelsea'nin ise sözleşmesi 2025 yılına kadar Ziyech'ten yaklaşık 45 milyon euro'luk bir gelir beklediği iddia edildi.

Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech, 3 asist yaptı.

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