Al Qadsiah'ta yeni hedef Cameron Puertas

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, transferde yeni hedefini belirledi.

Belçika basınında yer alan habere göre, Roma'dan Paulo Dybala için teklif yapan ancak yıldız futbolcuyu kadrosuna katamayan Suudi Arabistan ekibi, gözünü Cameron Puertas'a çevirdi.

15 MİLYON EURO'YA BİTİYOR

Al Qadsiah'ın Puertas transferi için Union Saint-Gilloise ile görüşmelerde bulunduğu ve iki takım arasında 15 milyon euro'ya anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

Al Qadsiah'ın 26 yaşındaki Puertas ile kişisel şartlarda anlaşma sağladığı öne sürüldü.

BELÇİKA PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Puertas'ın kulübü Union Saint-Gilloise ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

2022 yılından bu yana Union Saint-Gilloise'de forma giyen 26 yaşındaki on numara, Belçika ekibinde çıktığı 118 maçta 21 gol attı ve 24 asist yaptı.