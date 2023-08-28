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Spor

Al Sadd, Saiss'ı gönderiyor!

Al Sadd, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Romain Saiss'ı yabancı kontenjanı nedeniyle kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 18:04 - Güncelleme:
Al Sadd, Saiss'ı gönderiyor!
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Beşiktaş'tan Al Sadd'a transfer olan Romain Saiss için flaş bir iddia ortaya atıldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Al Sadd'ın Saiss ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü. Katar ekibinin, yabancı kontenjanında yer açmak istediği, bu nedenle Saiss'ı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı aktarıldı.

RESMİ MAÇA ÇIKMADI!

33 yaşındaki futbolcuyu 24 Temmuz'da 2.5 milyon euro bonservisle Beşiktaş'tan kadrosuna katan Al Sadd, Saiss ile 2025 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalamıştı.

Saiss, henüz Al Sadd ile resmi bir müsabakada forma giymedi.

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